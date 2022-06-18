Баженов назвал возможный переход Зиньковского в «Спартак» логичным шагом

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов прокомментировал возможный переход полузащитника Антона Зиньковского из «Крыльев Советов» в московский клуб. Ранее пресс-служба московского клуба опровергла информацию о подписании контракта с полузащитником.

«Переход Антона в клуб из первой пятерки — это логичный шаг, — цитирует «Чемпионат» Баженова. — Он рано или поздно должен был туда перейти. Антон классный футболист с хорошими качествами, который может обыграть один в один, иногда может пойти на двоих, троих. Об этом знают все. Играя в «Крыльях», он дослужился до вызова в сборную. Это показатель того, что футболист прогрессирует, растет и после этого он уезжает либо в Европу, либо в большой клуб России и из него в европейскую команду. Это путь любого футболиста».

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне хавбек забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.