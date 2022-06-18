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Баженов назвал возможный переход Зиньковского в «Спартак» логичным шагом

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Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов прокомментировал возможный переход полузащитника Антона Зиньковского из «Крыльев Советов» в московский клуб. Ранее пресс-служба московского клуба опровергла информацию о подписании контракта с полузащитником.

«Переход Антона в клуб из первой пятерки — это логичный шаг, — цитирует «Чемпионат» Баженова. — Он рано или поздно должен был туда перейти. Антон классный футболист с хорошими качествами, который может обыграть один в один, иногда может пойти на двоих, троих. Об этом знают все. Играя в «Крыльях», он дослужился до вызова в сборную. Это показатель того, что футболист прогрессирует, растет и после этого он уезжает либо в Европу, либо в большой клуб России и из него в европейскую команду. Это путь любого футболиста».

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне хавбек забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4729549-bazhenov-hotelos-by-posmotret-na-zinkovskogo-v-spartake-eto-logichnyj-shag.html
Антон Зиньковский
Никита Баженов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

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 23 1 4
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