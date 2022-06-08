Баженов назвал причины неудачного выступления «Спартака» в чемпионате

Бывший полузащитник «Спартака» Никита Баженов подвел итоги сезона для команды.

«Сезон разделен на две части. Чемпионат закончился не так, как хотелось бы. На это есть объективные причины — новая команда, новый тренер, нестабильная, местами провальная игра.

Десятое место — очень низкое. Но взять Кубок было очень важно и нужно для команды. Показали хорошую игру против хороших соперников и объективно были сильнее. В чемпионате выступили слабо, нужно добавлять стабильность. Единственный рецепт — продолжать работать», — сказал Баженов «СЭ».

По итогам сезона-2021/22 «Спартак» занял 10-е место в РПЛ с 38 очками в 30 матчах.

В финале БЕТСИТИ Кубка России красно-белые победили «Динамо» (2:1). Команда выиграла Кубок страны впервые с 2003 года.