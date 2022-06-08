Агент Комппера рассказал, когда тренер «Локомотива» Марвин вернется в Россию на следующей неделе

Агент тренера «Локомотива» Марвина Комппера Арманд Дурн рассказал, чем его клиент занимается в отпуске и когда вернется к команде. Сборы железнодорожников начнутся 15 июня.

— Мне пока не удалось добраться до России, но планирую приехать в течение ближайших двух недель, — поделился Дурн «РБ Спорту». — Обсудим с «Локомотивом» будущее Марвина, следующий сезон. Комппер точно остается в клубе, просто обговорим рабочие моменты. Плюс я никогда не был в России, мне интересно посмотреть, где Марвин живет, пообщаться со спортивным директором.

— Где мистер Комппер проводит отпуск?

— Нет конкретного места, он немного путешествует с семьей, друзьями. Отдыхает. Точно не уверен на счет конкретного дня, но на следующей неделе он вернется в Россию. Марвин с нетерпением ждет старта нового сезона, он настоящий трудоголик. У него уже есть подробный план — как провести предсезонку, что конкретно отработать в ближайшие недели и месяцы.