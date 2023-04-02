«Холанн — это не человек! Почему Гвардиола заменил его с «Лейпцигом»? Ну мы же знаем, как он любит Месси!» Байрамян — об опыте игры против норвежского форварда
Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о том, как в составе национальной команды играл против Норвегии с Эрлингом Холанном и как отнесся к замене норвежца после пяти голов в ворота «Лейпцига» в матче Лиги чемпионов.
— Еще в прошлом году было 0:9 в товарищеском матче с Норвегией. Вы первый тайм отыграли, Эрлинг Холанн в нем сделал дубль. Каково против него вообще играть?
— Есть с чем сравнить. В той же сборной Германии вообще все — топы. Но Холанн... Я всем говорю — это не человек! Он и быстрый, и мощный, и прыгает. Это машина! Пока что вживую я не видел футболиста сильнее. У них, в целом, вся команда атлетичная, сильная, но даже среди всех этих атлетов он выделяется. И еще Эдегор очень сильный игрок. Когда против Холанна играл, в какой-то момент думаю — я в пяти метрах ближе к мячу, резче. Да нет, он и там был быстрее!
— Вам обидно за него было, когда Пеп Гвардиола его после пяти голов заменил в Лиге чемпионов? Был шанс в историю установить рекорд, возможно, на все времена!
— Ну мы же знаем, как Гвардиола любит Месси, ха-ха! Может, он специально это сделал. Хотя потом в интервью говорил, что не знал о рекорде, и что заменил, чтобы Холанну было к чему стремиться. Но рекорды — это всегда классно! И я все-таки не такой ярый фанат Холанна, чтобы мне от этого обидно было.
— Попасть под Артема Дзюбу, когда он играет против своего «лучшего друга» Валерия Карпина, — это примерно то же самое, что под Холанна?
— Холанн чуть-чуть быстрее двигается, чем Дзюба, ха-ха! Но Артем обыграл нас, забил три. Без комментариев, ничего не могу сказать! Молодец. Все знают, что он хороший футболист. Мы знали, как против него действовать, но не смогли.
В текущем сезоне 22-летний Холанн сыграл за «горожан» 37 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4