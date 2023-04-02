Байрамян — о сборной России: «Если бы был нужен, меня бы туда когда-нибудь вызвали»
Полузащитник «Ростова» и сборной Армении, бывший игрок российской молодежки Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как в 2020 году решил выступать за Армению, и советуется ли с ним по поводу смены спортивного гражданства армянская молодежь из чемпионата России.
— К сборной Армении в России сейчас все больше внимания, в ней от сбора к сбору прибавляется натурализованных игроков из РПЛ. С вас это три года назад и началось. Как вы к такой практике относитесь, и какую роль сборная играет в вашей жизни?
— Отношусь хорошо, так как сам прошел через это. Просто в мое время была немного другая ситуация. Если бы я начал играть за сборную раньше, то считался бы легионером, и в РПЛ при лимите мне пришлось бы еще сложнее. А сейчас правила изменились, и игроки имеют право равноценного выбора.
У кого как сердце лежит, тот пусть так и выбирает. Я не вправе кого-то осуждать. Как игрок сборной Армении, очень рад, что ребята, которые выросли в России, начали выступать за нашу сборную. Те же Наир Тикнизян и Жора Арутюнян, которые дебютировали только что. До этого — Эдик Сперцян. Все они, по моему мнению, очень усилили сборную Армении.
Я только с Курбаном Бердыевым в 2015 году застал еврокубки, почувствовал атмосферу, антураж. Ощутил, что такое играть на «Олд Траффорд», например. Конечно, всегда есть и мечта, и цель попасть со сборной на крупный турнир. Но мы все прекрасно понимаем, что Армения не считается фаворитом. Но я на каждую ее игру приезжаю с удовольствием, а уезжаю с хорошим опытом. Любая игра что против гранда, что против команды среднего уровня, — это чистый кайф. Ты учишься, сравниваешь себя с сильными футболистами, и это всегда идет на пользу. Когда бы я еще сыграл, допустим, против Модрича, Мюллера, Холанна?
— Трудно вам было в 2020 году принять это решение? Кто убедил?
— Это так давно уже было! Я армянин, это моя историческая родина, говорю по-армянски и хотел играть за сборную Армении. Не буду лукавить: если бы был нужен сборной России, то когда-нибудь меня бы туда вызвали (в 2012-м году Байрамян выступал за молодежную сборную России, — Прим. И.Р.). Но вызова не происходило, а мне было уже 27 лет. Ждать дальше было бессмысленно. Очень рад, что выбрал Армению и играю за нее.
— Когда молодые ребята армянского происхождения из чемпионата России думают, идти ли им в сборную Армении, — с вами советуются?
— Да, каждый из них спрашивал, и каждому я говорил, что все будут рады, если они выберут Армению. Знаю их уровень и уверен, что они нам помогут.
Хавбек принял решение выступать за сборную Армении в 2020 году. Ранее он уже выступал за сборную России до 21 года, проведя за нее 7 матчей, забив 1 гол.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4