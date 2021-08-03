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«Байер» продолжает переговоры по Азмуну с «Зенитом», контракт с форвардом согласован

08:25
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Байер» продолжает вести переговоры по трансферу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, немцы готовы заплатить за 26-летнего иранца 18 миллионов евро и уже согласовали контракт до 2026 года с самим форвардом, согласно которому футболист будет получать 2,8 миллиона евро в год.

В сезоне-2021/22 Азмун провел 3 матча за «Зенит», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро. 1 августа сообщалось, что трансфер форварда в «Байер» рискует сорваться.

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Иван Торопцев все материалы автора

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