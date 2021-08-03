Зарема не согласна с Руем Виторией, что «Спартаку» нечего терять в матчах Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова не согласилась со словами главного тренера красно-белых Руи Витории.

51-летний португалец ранее заявил, что команде нечего терять в матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики». По его мнению, у соперника груз отвественности выше, что может сыграть «Спартаку» на руку.

«В смысле нечего терять? Парни умирали на поле, играя на таблетках и уколах последние матчи в конце сезона, не для того, чтобы проиграть «Бенфике», — написала Салихова в Instagram. — Груз ответственности не меньше, первая игра в Москве, на своем поле. А в случае непопадания в ЛЧ клуб теряет 20 миллионов, а это приличный бюджет под усиление в сезоне-22/23».

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало игры — 20.00 (мск). Ответная игра состоится в Лиссабоне 10 августа.