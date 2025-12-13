Экс-полузащитник «Краснодара» Перейра завершил карьеру

Бывший футболист «Краснодара» Маурисио Перейра завершил карьеру, сообщила пресс-служба клуба.

«Мауро, желаем тебе крепкого здоровья и успехов в любом деле, которое ты выберешь для себя в будущем! Легенда», — говорится в сообщении.

35-летний уругвайский полузащитник перешел в «Краснодар» в 2013 году и выступал за команду до 2019 года. Перейра провел за клуб 201 матч во всех турнирах. На его счету 29 забитых мячей и 33 передачи.

В составе «быков» футболист стал двукратным бронзовым призером чемпионата России и финалистом Кубка страны.

Помимо «Краснодара» Перейра выступал за «Орландо» и «Насьонал».