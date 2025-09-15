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Представитель Дзюбы: «У Артема все хорошо по статистике, но довольным быть нельзя. Он командный игрок»

Артем Бухаев
Корреспондент

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» оценил результаты форварда в этом сезоне.

«У Артема сезон складывается неплохо, если говорить о личной статистике, но довольным быть нельзя. Командные результаты не радуют в последнее время. В Краснодаре команда показала боевую игру против действующего чемпиона России, провела матч достойно. Вливаются новички, набирают форму и сыгранность. Впереди важные матчи, надеюсь, что удастся прервать серию без побед, поймать фарт. Что касается Артема, то у него все хорошо в плане индивидуальной статистики. Но он командный игрок, для него результат клуба на первом месте. Хочется поддержать и Заура Тедеева. Наверное, он, как и любой тренер, переживает. Надеюсь, что благодаря совместным усилиям всех ребят в команде результат изменится», — сказал Гольдман «СЭ».

В этом сезоне 37-летний Дзюба забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах РПЛ. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

После восьми туров РПЛ тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

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Артем Дзюба
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РПЛ
ФК Акрон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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