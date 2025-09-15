Представитель Дзюбы: «У Артема все хорошо по статистике, но довольным быть нельзя. Он командный игрок»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» оценил результаты форварда в этом сезоне.

«У Артема сезон складывается неплохо, если говорить о личной статистике, но довольным быть нельзя. Командные результаты не радуют в последнее время. В Краснодаре команда показала боевую игру против действующего чемпиона России, провела матч достойно. Вливаются новички, набирают форму и сыгранность. Впереди важные матчи, надеюсь, что удастся прервать серию без побед, поймать фарт. Что касается Артема, то у него все хорошо в плане индивидуальной статистики. Но он командный игрок, для него результат клуба на первом месте. Хочется поддержать и Заура Тедеева. Наверное, он, как и любой тренер, переживает. Надеюсь, что благодаря совместным усилиям всех ребят в команде результат изменится», — сказал Гольдман «СЭ».

В этом сезоне 37-летний Дзюба забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах РПЛ. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

После восьми туров РПЛ тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.