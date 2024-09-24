Башич о возможном переходе Пьянича в ЦСКА: «Он может отдать голевую передачу из любой точки поля»
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич оценил возможный трансфер бывшего игрока «Барселоны» и «Ювентуса» Миралема Пьянича в ЦСКА.
«Конечно, хотелось бы видеть Пьянича в РПЛ. Это футболист, который может отдать голевую передачу из любой точки поля. Думаю, ЦСКА не ошибется, если выберет Пьянича, Миралем — сильный игрок», — цитирует Башича «РБ Спорт».
Пьянич с 2022 года выступал за «Шарджу» из ОАЭ. Всего на счету 34-летнего футболиста 61 матч за клуб, в которых он отметился 5 голами и 16 результативными передачами. Сейчас он является свободным агентом
Источник: «РБ Спорт»
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|4
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|
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|Факел
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Оренбург – Пари НН
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|27.09
|19:00
|
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|- : -
|28.09
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|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
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|
Ростов – Акрон
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|29.09
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|
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|
Алексей Батраков
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|П
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|
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|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
|
Бителло
Динамо
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|И
|К
|Ж
|
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|1
|0
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