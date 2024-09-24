Денисов — о поражении от ЦСКА в матче легенд: «Надо вызывать Юсупова и Шатова, иначе так я играть больше не буду»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в матче легенд команд.

По словам Денисова, в составе армейцев было больше «игровиков» — футболистов, которые недавно завершили карьеру.

«В следующий раз нам надо вызывать Юсупа и Шата (Артура Юсупова и Олега Шатова), искать игровиков, чтобы уравнять ситуацию. Иначе так я играть точно больше не буду. Я и так знал, что будет тяжело», — цитирует Денисова «РБ Спорт».