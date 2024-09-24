Сесар Навас — о шутке Безрукова: «В Испании распространены подобные анекдоты»

Бывший футболист «Ростова» и «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о скандальной шутке полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча с «Зенитом» в прошлом сезоне РПЛ.

«Для меня эта фраза — смешная шутка. Это способ в забавном ключе попросить «Краснодар» отблагодарить. В Испании распространены подобные анекдоты или шутки между футболистами, тренерами или представителями любого вида спорта», — сказал Навас Metaratings.ru.

В прошлом сезоне после победы «Рубина» над «Зенитом» в матче РПЛ (2:0) Безруков в шутку заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом.