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Сегодня, 14:03

Барков не уверен, что переход в Азию поможет развитию российских клубов

Виктория Кравченко
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Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков рассказал, что думает о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Не могу точно сказать, станет ли для нас это положительным шагом. Я бы рассматривал такой вариант, если бы нам точно сказали, что лет на 10 нас не допустят к турнирам в Европе. Но в другом случае не уверен, что это поможет развитию наших клубов, которые еще недавно играли с «Челси» и «Ювентусом» и боролись за самые высокие места. 100 процентов, что после игр с европейскими топами случится культурный шок», — цитирует Бракова Metaratings.ru.

В конце декабря РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам. В случае неудачных переговоров, Россия может рассмотреть вариант с переходом в АФК.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/barkov-ne-uveren-chto-perekhod-v-aziyu-pomozhet-razvitiyu-nashikh-klubov-tam-u-nashikh-topov-sluchitsya-kulturnyi-shok-222073/
РФС
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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