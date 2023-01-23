Барков не уверен, что переход в Азию поможет развитию российских клубов

Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков рассказал, что думает о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Не могу точно сказать, станет ли для нас это положительным шагом. Я бы рассматривал такой вариант, если бы нам точно сказали, что лет на 10 нас не допустят к турнирам в Европе. Но в другом случае не уверен, что это поможет развитию наших клубов, которые еще недавно играли с «Челси» и «Ювентусом» и боролись за самые высокие места. 100 процентов, что после игр с европейскими топами случится культурный шок», — цитирует Бракова Metaratings.ru.