Баринову плохо жить без футбола. Он вспомнил победу над «Байером»

Полузащитник «Локомотива» ?Дмитрий Баринов признался, что ему плохо без футбола. Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса. Также футболист вспомнил матч Лиги чемпионов против «Байера» (2:1), в котором он забил решающий мяч.

«Без футбола плохо, — написал Баринов в Instagram. — Живем тренировками и воспоминаниями. Было много ярких матчей, но для меня победа в Германии — особенная. И то, что удалось забить. А вы по какому матчу больше всего скучаете?

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются несколько клубов бундеслиги, в том числе «Байер».

По последним данным, в мире зафиксировано 3 105 461 случай заражения коронавирусной инфекцией. 214 429 человек умерли, выздоровели — 944 136.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.