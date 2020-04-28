Баринову плохо жить без футбола. Он вспомнил победу над «Байером»
Полузащитник «Локомотива» ?Дмитрий Баринов признался, что ему плохо без футбола. Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса. Также футболист вспомнил матч Лиги чемпионов против «Байера» (2:1), в котором он забил решающий мяч.
«Без футбола плохо, — написал Баринов в Instagram. — Живем тренировками и воспоминаниями. Было много ярких матчей, но для меня победа в Германии — особенная. И то, что удалось забить. А вы по какому матчу больше всего скучаете?
Ранее сообщалось, что футболистом интересуются несколько клубов бундеслиги, в том числе «Байер».
По последним данным, в мире зафиксировано 3 105 461 случай заражения коронавирусной инфекцией. 214 429 человек умерли, выздоровели — 944 136.
По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/transfery-poluzaschitnik-lokomotiva-dmitriy-barinov-mozhet-pereyti-v-odin-iz-klubov-bundesligi-razbor-1664866/