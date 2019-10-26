Баринов ответил на вопрос, cчитает ли себя наглым, и рассказал о походах в церковь
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью клубной пресс-службе в числе прочего отметил, что походы в церковью придают ему внутреннего спокойствия.
— Жемалетдинов говорит, что его иногда бесит в тебе жизненная наглость. Ты часто жалеешь, что сказал или сделал что-то не то?
— Рифат мой самый близкий друг в команде, хотя мы можем друг другу что-то высказать на эмоциях. Но это все скорее по рабочим моментам. Бывают ситуации, когда скажу что-нибудь сгоряча, а потом жалею. Обычно мне требуется время, чтобы остыть, после чего я уже извиняюсь.
— Ты ходишь в церковь. Что тебе это дает?
— Я начал ходить, когда переехал в Москву после «Сатурна». В Черкизове за стадионом есть церковь, куда я старался ходить каждую неделю. До сих пор сохраняю традиции. После игр тоже захожу периодически, что дает мне внутреннее спокойствие.
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