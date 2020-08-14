Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов обозначил свою позицию о конфликте болельщиков с менеджментом клуба. По его мнению, прессинг гендиректора Василия Кикнадзе не идет на пользу результатам.

— Вставал и выступал на встрече с нашими болельщиками. Они пытаются донести до нас, что мы не заступились за тренера (Семина), не написали и не поставили какие-то подписи, — сказал Баринов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Я пытался до них донести на том собрании (готовился к этому и хотел сказать речь): мы не можем повлиять на решения руководства, это все сверху. Когда все произошло, я поблагодарил Юрия Павловича. Потом столько всего увидел — наверное, никогда таких плохих слов о себе не слышал.

С трибун несется про руководство, все одно и то же — о президенте клуба, что он такой плохой и еще что-то. И еще в это все приписывают нас. Пытался сказать, что вы можете делать какие-то жесты, говорить, писать, но должны поддерживать команду. Тяжелый момент — у них проблемы с руководством. Но у нас какие проблемы? Мы выходим на поле, выкладываемся, играем для них. Мы делаем результат — третий год попадаем в Лигу чемпионов. Мы заслужили вот это вот? В ответ я услышал, что — да, вы молодцы, вы стараетесь. Но тогда при чем здесь мы и руководство? Сказал на встрече про матч с «Зенитом»: когда был счет 1:2, нас должны были гнать вперед. Чувствовалось, что где-то можем додавить. А если был бы поддержка, как всегда, думаю, могли бы и забрать этот кубок.

И еще стараешься от этого подальше держаться, понимая, какой льется в эту сторону негатив, но все равно мыслей очень много, много думаешь об этом. Такая встреча с болельщиками, потом сняли ребят на видео — если бы не выигрывали в Казани («Локо» победил «Рубин» в 1-м туре РПЛ — 2:0. — Прим. «СЭ»), понимаю, что было бы. Было бы ужасно, все были бы политы грязью.