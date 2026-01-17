Зделар об уходе из «Зенита»: «Руководство просто сказало, что я не нужен клубу»

Бывший полузащитник «Зенита» Саша Зделар в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уходе из команды летом 2025 года.

— Почему вы покинули «Зенит»?

— Не знаю точную причину, почему со мной решили расстаться. Руководство просто сказало, что я не нужен клубу. И это мне сообщил даже не Сергей Семак. Но мы спокойно разошлись. В клубе на меня не рассчитывали, а я не хотел оставаться там, где не получу игрового времени. Поэтому мы спокойно разорвали контракт.

Зделар перешел в «Зенит» из ЦСКА в феврале 2025 года. Он провел за команду из Санкт-Петербурга 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.

В конце августа 2025 года «Зенит» объявил об уходе Зделара из клуба. С тех пор 30-летний серб является свободным агентом.