Баринов не болел коронавирусом. Его тест ошибочно показал положительный результат

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий сообщил, что результаты первого тестирования полузащитника Дмитрия Баринова на коронавирус были ошибочно положительными.

«Баринов не заболел, у него первый тест показал положительный результат. Но любые тесты имеют погрешность, в зависимости от фирмы до 20 процентов брака. К сожалению, это наша действительность. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен — у него отсутствовала симптоматика.

Кроме ПЦР из мазка, у него брали кровь, в ней также нет изменений, соответствующих коронавирусу. Мы действовали строго по протоколу. Первый тест был ошибочно положительным? Да, первый тест был положительным, потом мы по правилам через определенное количество дней взяли два теста, которые дали абсолютно отрицательный результат", — приводит слова Кагарлицкого ТАСС.

В сезоне-2019/20 23-летний Баринов провел 24 матча за «Локомотив» и забил два гола. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 19 июня.