Баринов назвал глупостью возможное техническое поражение «Локомотиву» в игре с «Химками» из-за Кухты

Народный артист России, болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о возможном присуждении поражения железнодорожникам из-за участия нападающего Яна Кухты в игре с «Химками» (3:2).

«А что тут реагировать? Глупость есть глупость. Нужно учить матчасть. В команде должен быть человек, который знает регламент на зубок! Там целая куча людей сидит на скамейке. Дай бог, чтобы хоть кто-то изучил регламент, как Отче наш. Бывают такие накладки. Но, еще раз повторюсь, это глупость. Будет грустно. Они только задышали и тут грозит техническое поражение», — сказал Баринов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что железнодорожники могут получить поражение из-за участия Кухты в игре с «Химками».