Мампасси: «Тренер сбегает? Никак к этому не отношусь»

Мампасси заявил, что не знает, как относится к побегу Гисдоля

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:2) отметил, что команда допустила много ошибок в обороне.

— Получше, чем с «Енисеем» сыграли?

— Чуть лучше, но все равно есть над чем работать.

— Какие аспекты можешь выделить?

— В обороне много ошибок. В прессинге неидеально.

— Как относишься к переменам в команде. Тренер как будто сбегает.

— Не знаю, никак не отношусь.

— Как ты узнал об уходе Гисдоля: он сообщил вам, был ли общий сбор команды?

— Нет, не было.