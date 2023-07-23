Баранник: «Возможно, в матче с «Рубином» игроки «Локомотива» упустили чемпионство»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал ничью в матче первого тура РПЛ между железнодорожниками и «Рубином» (2:2).

«Маленькая пауза между сезонами получилась, и первые матч чемпионата, мне кажется, ни о чем не говорят. «Рубин» хорошо подготовился к первому туру, играл на контратаках, использовал те проблемы, которые были у «Локомотива». Но территориальное преимущество было у железнодорожников. Это им плюс. Игру в обороне «Локомотиву» надо поправлять, в клубе все это понимают. Ничью Локомотива» можно рассматривать с двух ракурсов: если они выиграют чемпионат с разницей в одно очко, значит, в матче с «Рубином» заработали очко, если проиграют — значит, в этой игре упустили чемпионство. Но это все будет решаться на финише», — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

Во втором туре чемпионата России железнодорожники встретятся с «Факелом». Игра пройдет 30 июля и начнется в 17.30 по московскому времени. «Рубин» в этот же день сыграет с «Оренбургом». Начало матча между казанской и оренбургской командами — в 15.00 по мск.