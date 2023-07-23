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Генеральный директор «Спартака» Малышев — о матче с «Оренбургом»: «Испытал огромную радость»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

«Немного валидольно. Но поздравляю всех с началом сезона! Испытал огромную радость, я пока больше болельщик, чем функционер. Бонгонда? Он тренируется недавно и уже показывает определенный уровень. Очень надеюсь, что когда он полностью вольется в команду, то даст еще больший результат», — сказал Малышев.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» дома сыграет с «Балтикой», матч состоится 31 июля, начало — 19.30 мск.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
2
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
4
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
7
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
8
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 3 : 2
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Сочи – Балтика
 - : -
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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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