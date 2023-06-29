Баранник — о «Зените»: «Покупка легионеров имеет две цели — победы и их последующая продажа»
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о приобретении петербургским клубом бразильцев.
— «Зенит» приобретает бразильцев не только для выигрыша титулов, но и для того, чтобы зарабатывать на их продажах?
— Другого я и не предполагаю. Титулы важны, «Зенит» всегда — по крайней мере, в ближайшей перспективе — будет претендовать на трофеи. Но финансовая составляющая тут тоже играет свою роль, — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.
— Выигрывать чемпионат в России можно и не такой ценой?
— Ну, возможно. В любом случае покупка качественных легионеров имеет две цели — победы, их последующая продажа. Потому что мы знаем: российские игроки сейчас порой для «Зенита» дороже бразильцев, но не факт, что у них такие же качества и потенциал. Тут логика ясна.
Ранее «Зенит» подписал контракт с бразильским полузащитником Ду Кейросом. Также сообщалось, что сине-бело-голубые оформили сделку по переходу вингера «Коринтианса» Педро Энрике.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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