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Баранник — о «Зените»: «Покупка легионеров имеет две цели — победы и их последующая продажа»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о приобретении петербургским клубом бразильцев.

— «Зенит» приобретает бразильцев не только для выигрыша титулов, но и для того, чтобы зарабатывать на их продажах?

— Другого я и не предполагаю. Титулы важны, «Зенит» всегда — по крайней мере, в ближайшей перспективе — будет претендовать на трофеи. Но финансовая составляющая тут тоже играет свою роль, — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

— Выигрывать чемпионат в России можно и не такой ценой?

— Ну, возможно. В любом случае покупка качественных легионеров имеет две цели — победы, их последующая продажа. Потому что мы знаем: российские игроки сейчас порой для «Зенита» дороже бразильцев, но не факт, что у них такие же качества и потенциал. Тут логика ясна.

Ранее «Зенит» подписал контракт с бразильским полузащитником Ду Кейросом. Также сообщалось, что сине-бело-голубые оформили сделку по переходу вингера «Коринтианса» Педро Энрике.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-barannik-zenit-priobretaet-brazil-tsev-ne-tol-ko-dlya-pobed-no-i-dlya-prodazhi/
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Дмитрий Баранник
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