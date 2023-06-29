Баранник — о «Зените»: «Покупка легионеров имеет две цели — победы и их последующая продажа»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о приобретении петербургским клубом бразильцев.

— «Зенит» приобретает бразильцев не только для выигрыша титулов, но и для того, чтобы зарабатывать на их продажах?

— Другого я и не предполагаю. Титулы важны, «Зенит» всегда — по крайней мере, в ближайшей перспективе — будет претендовать на трофеи. Но финансовая составляющая тут тоже играет свою роль, — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

— Выигрывать чемпионат в России можно и не такой ценой?

— Ну, возможно. В любом случае покупка качественных легионеров имеет две цели — победы, их последующая продажа. Потому что мы знаем: российские игроки сейчас порой для «Зенита» дороже бразильцев, но не факт, что у них такие же качества и потенциал. Тут логика ясна.

Ранее «Зенит» подписал контракт с бразильским полузащитником Ду Кейросом. Также сообщалось, что сине-бело-голубые оформили сделку по переходу вингера «Коринтианса» Педро Энрике.