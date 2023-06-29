Бушманов: «Слабо верю в интерес к Хлусевичу от европейских команд и вообще к российским футболистам»
Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов отреагировал на новость о заинтересованности европейских клубов в полузащитнике красно-белых Данииле Хлусевиче.
«Слабо верю в интерес к Хлусевичу от европейских команд и вообще к российским футболистам. Даниилу нужно еще прибавлять. У него есть определенные качества. Хорошая скорость — это его сильная сторона», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.
Ранее инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что Хлусевич может перейти в «Лацио» на правах аренды с опцией выкупа за 8 миллионов евро. Также в СМИ появлялась информация об интересе к россиянину со стороны «Спортинга» и «Вероны».
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
|0
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16
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|22.07
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|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
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