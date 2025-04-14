Нино — после победы «Зенита» над «Краснодаром»: «Верится, что чемпионство уже в кармане»

Защитник «Зенита» Нино оценил шансы команды на чемпионство по итогам сезона после победы над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре РПЛ.

«Это была очень важная победа. После такой победы все больше верится, что у «Зенита» чемпионство уже в кармане. И нужно всегда верить до конца. Я думаю, это вполне возможно», — цитирует Нино РИА «Новости».

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.