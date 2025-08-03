«Балтика» ведет в счете в матче с «Оренбургом»

«Балтика» побеждает «Оренбург» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ — 1:0.

Пенальти на 23-й минуте реализовал Брайан Хиль. 11-метровый по решению судьи был перебит, во время первого удара к мячу подошел Илья Петров и не попал в створ.

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