Станкович: «Это моя вина — я определяю футболистов, которые выходят на поле»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 3-го тура чемпионата России с «Акроном» (1:1) назвал недопустимым ситуацию, в которой защитник Даниил Хлусевич получил две желтые карточки за 2 минуты. 24-летний футболист был удален перед перерывом.

— В чем причина большого количества удалений на старте сезона?

— Не знаю, в чем тут дело... Но если взять, к примеру, удаление Маркиньоса, то оно просто несуществующее. Первая желтая карточка была показана ему в эпизоде, где судья сразу должен был свистеть фол. Он получил ее за протесты. Вторую он получил в моменте, где судья не поднял флажок, хотя был очевидный офсайд.

Сегодня была иная история: оба фола получили справедливую оценку. Я не знаю, возможно ли вообще на таком уровне получать две желтые карточки за такой короткий промежуток времени. Может, для кого-то это нормально, но я это нормальным не считаю. На таком уровне это недопустимо! В любом случае, мы это принимаем и играем дальше. Конечно, непросто было играть во втором тайме в таких условиях. Ну и когда мы забиваем на 90+2-й минуте, нельзя пропускать на 90+4-й... Это моя вина — я определяю футболистов, которые выходят на поле. Это не ирония — я говорю серьезно.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.