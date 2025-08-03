«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Динамо» Махачкала и «Ахмат» сыграют в матче чемпионата России

Махачкалинское «Динамо» и «Ахмат» встречаются в матче 3-го тура чемпионата России в воскресенье, 3 августа. Игра на «Анжи Арене» в Каспийске начинается в 20.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Ахмат» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 20:30. Анжи Арена (Каспийск)

В прямом эфире встречу показывает канал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В первых двух турах чемпионата России «Динамо» набрало одно очко, «Ахмат» — ноль.

Предыдущая встреча команд состоялась в мае, тогда клубы сыграли вничью (1:1) в матче 29-го тура РПЛ.