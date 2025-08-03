«Балтика» — «Оренбург»: пенальти правильно назначен и правильно перебит

На 18-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Балтика» — «Оренбург» судья Евгений Кукуляк поступил правильно, назначив пенальти в ворота гостей. Рефери увидел, что капитан оренбуржцев, пытаясь выбить мяч, не сыграл в него и ударил Николая Титкова левой ногой.

На 19-й минуте калининградцы не сумели реализовать пенальти — мяч попал в перекладину. Первым к нему подбежал Ираклий Квеквескири.

Видеоассистенты Артур Федоров и Рафаэль Шафеев сравнительно долго проверяли, была ли соблюдена процедура выполнения 11-метрового удара. А на 21-й минуте Кукуляк объявил, что его придется повторить. Почему принято такое решение, слышно не было. Предположительно, причина в том, что оренбуржец Квеквескири зашел до удара в штрафную площадь, а затем извлек из этого выгоду.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 15:45. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.