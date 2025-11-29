«Балтика» — «Спартак»: Манелов и Талалаев сами дали поводы для удалений

На исходе 29-й минуты матча 17-го тура чемпионата России «Балтика» — «Спартак» судья Кирилл Левников моментально достал красную карточку и удалил с поля Ираклия Манелова за серьезное нарушение правил. Калининградский футболист своими действиями дал повод арбитру применить самую жесткую дисциплинарную санкцию. Он ударил Руслана Литвинова, высоко подняв ногу и рискуя нанести сопернику тяжелую травму.

Уже вскоре главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев тоже сам создал основания для своего удаления из технической зоны. Срок его дисквалификации будет зависеть от того, как судьи объяснят причину наказания в протоколе и рапорте.