«Балтика» — «Спартак»: хозяева открыли счет в меньшинстве

«Балтика» вышла вперед в домашнем матче против «Спартака» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

На 61-й минуте забил Николай Титков.

Хозяева поля повели в счете в меньшинстве — в первом тайме с поля был удален Ираклий Манелов, а главный тренер балтийцев Андрей Талалаев после этого получил красную карточку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — «Спартак».