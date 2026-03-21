«Балтика» — «Сочи»: хозяева открыли счет на пятой минуте

«Балтика» открыла счет на 5-й минуте матча 22-го тура РПЛ с «Сочи» — 1:0.

Защитник калининградцев Мингиян Бевеев прострелил во вратарскую, откуда защитник сочинцев Сергей Волков отправил мяч в свои ворота.