«Балтика» — «Сочи»: Филин удвоил преимущество хозяев

Защитник «Балтики» Александр Филин забил на 12-й минуте матча 22-го тура РПЛ с «Сочи» — 2:0.

Филин в падении пробил в ближний угол ворот.

Для 29-летнего защитника это первый гол за «Балтику».