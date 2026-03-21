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21 марта, 20:27

Мусаев делит третье место с Газзаевым по количеству побед в первых 150 матчах чемпионата России

Матч 22-го тура чемпионата России против «Пари НН» стал для наставника «Краснодара» Мурада Мусаева 150-м в РПЛ в качестве главного тренера. «Быки» победили со счетом 5:0.

Как сообщает Opta, на счету Мусаева 82 победы в 150 играх. Он делит третье место с Валерием Газзаевым по количеству побед в первых 150 матчах чемпионата России.

Лидером является Олег Романцев с 92 победами, на втором месте — Сергей Семак (88 побед).

«Краснодар» (49 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.

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Источник: Opta
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Мурад Мусаев
ФК Краснодар
Валерий Газзаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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