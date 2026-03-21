Мусаев делит третье место с Газзаевым по количеству побед в первых 150 матчах чемпионата России

Матч 22-го тура чемпионата России против «Пари НН» стал для наставника «Краснодара» Мурада Мусаева 150-м в РПЛ в качестве главного тренера. «Быки» победили со счетом 5:0.

Как сообщает Opta, на счету Мусаева 82 победы в 150 играх. Он делит третье место с Валерием Газзаевым по количеству побед в первых 150 матчах чемпионата России.

Лидером является Олег Романцев с 92 победами, на втором месте — Сергей Семак (88 побед).

«Краснодар» (49 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.

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