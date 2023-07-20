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«Балтика» представила новую игровую форму на сезон-2023/24

Мария Гусева
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«Балтика» в Telegram-канале представила игровую форму на сезон-2023/24 РПЛ.

«Новая форма команды вдохновлена красотой и величием Балтийского моря — главной визитной карточкой Калининградской области», — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2022/23 «Балтика» заняла второе место в первой лиге и впервые за 25 лет вышла в РПЛ.

В матче первого тура РПЛ «Балтика» на выезде сыграет против «Сочи». Встреча пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — 20.00 мск.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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