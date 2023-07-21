Бекао: «Надеюсь выиграть много трофеев с «Фенербахче»

Защитник Родриго Бекао прокомментировал свой переход из «Удинезе» в «Фенербахче». 27-летний бразилец подписал с турецким клубом контракт на 5 лет.

«Я так счастлив. Нельзя испытывать никаких других эмоций после перехода в такую ??великую команду, как «Фенербахче». Вот почему я так счастлив быть частью этой семьи. Надеюсь выиграть много трофеев в этой майке. Я знаю, что это огромный клуб. «Фенербахче» — команда, которая всегда боролась за трофеи. Мои цели те же. Мы будем соревноваться в лиге, Кубке Турции и Лиге конференций, я хочу выиграть как можно больше трофеев. Болельщики «Фенербахче», я очень рад быть здесь», — приводит официальный сайт клуба слова Бекао.

В прошедшем сезоне Бекао провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2018/19 бразилец на правах аренды играл за ЦСКА. Московский клуб планировал подписать защитника на постоянной основе, но он решил перейти в «Удинезе».