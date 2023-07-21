Бекао: «Надеюсь выиграть много трофеев с «Фенербахче»
Защитник Родриго Бекао прокомментировал свой переход из «Удинезе» в «Фенербахче». 27-летний бразилец подписал с турецким клубом контракт на 5 лет.
«Я так счастлив. Нельзя испытывать никаких других эмоций после перехода в такую ??великую команду, как «Фенербахче». Вот почему я так счастлив быть частью этой семьи. Надеюсь выиграть много трофеев в этой майке. Я знаю, что это огромный клуб. «Фенербахче» — команда, которая всегда боролась за трофеи. Мои цели те же. Мы будем соревноваться в лиге, Кубке Турции и Лиге конференций, я хочу выиграть как можно больше трофеев. Болельщики «Фенербахче», я очень рад быть здесь», — приводит официальный сайт клуба слова Бекао.
В прошедшем сезоне Бекао провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
В сезоне-2018/19 бразилец на правах аренды играл за ЦСКА. Московский клуб планировал подписать защитника на постоянной основе, но он решил перейти в «Удинезе».
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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