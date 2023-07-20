Набабкин рассказал, как просил у Гинера деньги на автомобиль
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, как обращался к президенту клуба Евгению Гинеру с просьбой помочь с деньгами на машину.
«По бизнесу за советами к Гинеру не обращался, — цитирует «Чемпионат» Набабкина. — Но помню момент — захотел купить машину, а денег не хватало. Обратился к Гинеру: «Евгений Леннорович, поможете?» Он согласился, в счет будущей зарплаты мне выплатили деньги, чтобы я смог купить машину. Гинер всегда старается помогать».
Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году, за время его президентства армейцы выиграли 21 турнир. Первым трофеем ЦСКА при Гинере стал Кубок России в сезоне-2001/02.
Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Контракт 36-летнего защитника рассчитан до 30 июня 2024 года. Набабкин — трехкратный чемпион России, обладатель трех Кубков и трех Суперкубков страны.
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15
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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