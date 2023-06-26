Источник: «Балтика» подпишет 23-летнего защитника сборной Боливии
«Балтика» подпишет контракт с 23-летним защитником «Боливара» и сборной Боливии Роберто Фернандесом, сообщает El Deber.
По данным источника, о трансфере будет объявлено в ближайшее время.
Портал Transfermarkt оценивает левого защитника в 1 миллион евро, его контракт с «Боливаром» действует до конца 2024 года.
В этом сезоне он провел за клуб 20 матчей и отдал 7 результативных передач.
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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