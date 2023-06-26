Стаматов о переходе в «Пари НН»: «Я здесь, что помочь клубу показать более высокий результат»
Новичок «Пари НН» Матео Стаматов прокомментировал переход в клуб из Нижнего Новгорода.
«Люди из мира футбола, с которыми я общаюсь, хорошо отзывались о команде. И вот я здесь, чтобы помочь «Пари НН» показать более высокий результат в новом сезоне. Когда я приезжал сюда с «Оренбургом» в прошлом сезоне, мне очень понравился стадион «Нижний Новгород».
Это будет мой третий сезон в России. Мне и моей семье здесь нравится. И Оренбург, и Нижний — хорошие, интересные города», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне он провел за «Оренбург» 19 матчей и не отметился результативными действиями.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
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Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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