Стаматов о переходе в «Пари НН»: «Я здесь, что помочь клубу показать более высокий результат»

Новичок «Пари НН» Матео Стаматов прокомментировал переход в клуб из Нижнего Новгорода.

«Люди из мира футбола, с которыми я общаюсь, хорошо отзывались о команде. И вот я здесь, чтобы помочь «Пари НН» показать более высокий результат в новом сезоне. Когда я приезжал сюда с «Оренбургом» в прошлом сезоне, мне очень понравился стадион «Нижний Новгород».

Это будет мой третий сезон в России. Мне и моей семье здесь нравится. И Оренбург, и Нижний — хорошие, интересные города», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне он провел за «Оренбург» 19 матчей и не отметился результативными действиями.