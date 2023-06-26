Непомнящий назвал Пиняева потенциально лучшим дриблером РПЛ

Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий назвал полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева потенциально лучшим дриблером чемпионата России.

«Лучший футболист РПЛ по сумме дриблинга и техники? Со времен Хвичи Кварацхелии такого индивидуалиста и назвать сейчас некого. Наверное, таким ожидается Пиняев. У него есть к этому данные. Рано говорить, но он наиболее яркий. Почему не Малком? Да, он технарь, но я не скажу, что он дриблер. Он просто умеет подготовить себе мяч. Опять-таки вспомните Хвичу. Сейчас Пиняев ближе к нему», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

18-летний Пиняев пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. На счету полузащитника 12 матчей во всех турнирах и два забитых мяча.