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Непомнящий назвал Пиняева потенциально лучшим дриблером РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий назвал полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева потенциально лучшим дриблером чемпионата России.

«Лучший футболист РПЛ по сумме дриблинга и техники? Со времен Хвичи Кварацхелии такого индивидуалиста и назвать сейчас некого. Наверное, таким ожидается Пиняев. У него есть к этому данные. Рано говорить, но он наиболее яркий. Почему не Малком? Да, он технарь, но я не скажу, что он дриблер. Он просто умеет подготовить себе мяч. Опять-таки вспомните Хвичу. Сейчас Пиняев ближе к нему», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

18-летний Пиняев пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. На счету полузащитника 12 матчей во всех турнирах и два забитых мяча.

Источник: https://legalbet.ru/news/sejchas-on-blizhe-k-hviche-nepomnyashij-nazval/
Валерий Непомнящий
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
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