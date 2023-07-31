«Балтика» поблагодарила «Спартак» за гостеприимство

«Балтика» в Telegram-канале поблагодарила «Спартак» за гостеприимство после матча второго тура РПЛ (1:2).

Красно-белые встретили калининградцев на своем стадионе цитатами философа Иммануила Канта.

«Спасибо за гостеприимство. До встречи в Калининграде, красно-белые», — говорится в сообщении «Балтики».

Калининградский клуб также оставил красно-белым подарки.