Промес прокомментировал победу над «Балтикой»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу своей команды в матче второго тура РПЛ с «Балтикой» (2:1).

«Отличная победа! Рад, что удалось оформить гол+пас», — написал форвард в соцсетях.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.