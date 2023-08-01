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Личка не считает Фомина лидером: «Он никогда не сможет вбежать в раздевалку и поставить всех»

Главный тренер «Динамо» Личка объяснил, почему не считает Фомина лидером
Руслан Минаев
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Даниил Фомин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как проходило голосование при выборе капитана клуба.

«Я спросил игроков, кто может быть капитаном. Они написали три имени. Я так сделал, потому что знал ребят 3-4 недели, ты не можешь узнать людей за 3-4 недели. Больше всех [голосов] получили Сергей Паршивлюк, который может сказать в команде и в раздевалке хорошие слова. Понятно, что он не всегда играет в составе. Раньше были Антон Шунин и Даниил Фомин. За то время пока я здесь, Фомин [показал себя] классным и спокойным человеком и хорошим футболистом. Но он никогда не будет таким, кто вбежит в раздевалку, т.е. это не его натура. Он не сможет поставить всех и сказать свое. Как Рой Кин? Да, таким Даниил никогда не будет. Но это не значит, что он не может быть одним из лидеров в раздевалке. Я не хочу его обидеть», — сказал Личка в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В прошлом сезоне обязанности капитана исполнял Даниил Фомин, а ранее — Антон Шунин. Капитаном «Динамо» перед сезоном-2023/24 назначен Фабиан Бальбуэна.

Прошлым летом защитник приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс». Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. 21 июля стало известно, что Бальбуэна стал капитаном «Динамо».

Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Фабиан Бальбуэна
8
3
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 2 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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