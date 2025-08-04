Рэпер Obladaet назвал «Зенит» самым популярным клубом России

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Рэпер Назар Вотяков, известный под именем Obladaet, ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Я за Санкт-Петербург. Поэтому самый популярный клуб для меня — «Зенит». Я из Петербурга, живу здесь и играю за Питер! Трофеи — фактор популярности? Не знаю, я предвзят. Санкт-Петербург. «Зенит». Все остальное — пофиг», — сказал Вотяков «СЭ».

