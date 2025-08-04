Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

4 августа, 11:00

Рэпер Obladaet назвал «Зенит» самым популярным клубом России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Рэпер Obladaet.
Фото соцсети

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Рэпер Назар Вотяков, известный под именем Obladaet, ответил «СЭ» на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Я за Санкт-Петербург. Поэтому самый популярный клуб для меня — «Зенит». Я из Петербурга, живу здесь и играю за Питер! Трофеи — фактор популярности? Не знаю, я предвзят. Санкт-Петербург. «Зенит». Все остальное — пофиг», — сказал Вотяков «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • GhostFCS

    Спартак самый! И никто этим занием не "обладает"!))

    05.08.2025

  • GhostFCS

    Что это за покемон???)

    05.08.2025

  • Александр Солодовников

    Позор может быть только один... хотя если судить по поведению клуба Спартак на этот лозунг тоже хочет нарваться....

    04.08.2025

  • GhostFCS

    Как там где то в известном произведении? "Это что за покемон???"))))

    04.08.2025

  • Ю.Ю.

    Да бросьте. Громче всех кричат те, кто боится, что позором назовут их любимчиков.

    04.08.2025

  • Александр Солодовников

    В принципе соглашусь , но здесь как и везде есть особо отличившиеся об них и речь....

    04.08.2025

  • Антибот-Антибандера

    хахаха))) у вымирающего нищего ушлепана какие внуки, если даже детей нет))) сутками на этом сайте сидишь и сухари грызешь с помойки))) а после всю ночь с 5 ников минусы ставишь, больной)))))) но мне тебя ваще не жаль. классно, когда существа, уродливые душой и телом, больные на бошку, вымирают)))))

    04.08.2025

  • merniloskut

    РФС вводит штраф в размере 10 тыс.руб. за кричалку Зенит - позор Российского футбола! Но не уточняет за разовый заряд или за всю игру... Ахмату этот штраф уже выписали!(((

    04.08.2025

  • Nik

    а кто этот идиот?

    04.08.2025

  • Ю.Ю.

    Никакого. Зато имеют отношение к "безумным деньгам на безумные траты".

    04.08.2025

  • Александр Солодовников

    А какое отношение имеют остальные клубы к газпрому.....

    04.08.2025

  • Александр Солодовников

    Вадим зря даёте оценку вещам в которых Вы совсем не разбираетесь... Ставка трубопроводный газ это большая ошибка нашего руководства. Поставки тпг можно сравнить с тем, что два партнёра сидят и каждый держит другого за яйца... Так вот в результате этой ставки за яйца держат нас , именно Китай так как у него есть альтернативные источники газа, а у нас нет газпром даже не озвучивает цену по которой он продаёт газ Китаю, но по оценкам экспертов она в 3-4раза ниже рыночной.... Что до Зенита увы он стал самым токсичным клубом в стране и это горько осозновать зная что там играли такие прекрасные люди как Садырин, Желудков, Дмитриев, Герасимов, Брошин , Панов.... да мало ли кто ещё... А БАЛТИКА пиво дрянь , приезжайте в Самару пить жигулёвское , хотя оно стало тоже хуже чем раньше....

    04.08.2025

  • Ю.Ю.

    Логично предположть, что там же (неизвестно где), оказались бы и остальные клубы.

    04.08.2025

  • Питерский пёс

    и 0 мозга, высссывают из старого осла последнее

    04.08.2025

  • Питерский пёс

    Облядатель

    04.08.2025

  • Вадим Антропов

    "КРУТА ты попал на Тиви - Ты ЗВЕЗДА!":heart_eyes:

    04.08.2025

  • Вадим Антропов

    Да! А хто не болеет за Зенит, у тех никогда не стоит )))

    04.08.2025

  • Вадим Антропов

    Щенок! У меня 3 !!! внука )))

    04.08.2025

  • Питерский пёс

    2 пенсий мало? чучело

    04.08.2025

  • Вадим Антропов

    Строительство заводов сжиженного газа = Глупая и дорогая затея (( Зенит - экологически ЧИСТЫЙ клуб! Об этом я говорил ещё в середине 90-х, когда возил БАЛТИКУ в город МурмАнск ))):beer::beers::beer::beers::beer::beers::beer::soccer:

    04.08.2025

  • Вадим Антропов

    Говорят канает/косит под раннего Макаревича ):(

    04.08.2025

  • Андрей

    Максимум он обладает своим дуплом

    04.08.2025

  • Вадим Антропов

    Апущенная подмАсковная вонь подретузная! Мне сын подарил билеты на 55-летие, сказав: Папа, вроде немец, но хорошо играет, сходите с мамой. Кстати, редкий концерт по КАЧЕСТВУ!!! А на счёт, нищеброда = ДВЕ пенсии + работаю :sunglasses::soccer:

    04.08.2025

  • Александр Солодовников

    Ещё неизвестно где был бы Зенит если бы не безумные деньги которые безумно тратит Газпром вместо того чтобы почесать репу из заняться строительством заводов сжиженного газа.....

    04.08.2025

  • DemolisherAjax

    Известный рэпер...Баста-слышал,Гуф - слышал,это кто ? Популярностью перед кем обладает,этот Obladaet? :)

    04.08.2025

  • Антибот-Антибандера

    хватит тут звиздеть, одинокий старикан!) откуда могут быть деньги у бездельника-нищеброда, сутками сидящего под кучей ников на этом сайте?)))

    04.08.2025

  • Вадим Антропов

    Интересно ПИНК ФЛОЙД за Зенит ?! Вот, Дэвид Гарретт клялся, что за Зенит когда я был на его концерце в Ледовом:soccer:

    04.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    А кто такое – "рэпер Obladaet"?

    04.08.2025

  • Вадим Антропов

    Придумали её кб гАвноглоры. Они и орали на трёх стадионах...

    04.08.2025

  • hattabych

    С ходу новую песню сочинил. Рэпер Обалдуй, но всех площадках Петербурга, с новой песней - "Я болею за Зенит'.

    04.08.2025

  • Антибот-Антибандера

    Что за клоун?)) Кто его знает?)) Сколько заплатили доходяге и тому, кто это разместил?))))

    04.08.2025

  • Ю.Ю.

    Хотя бы по-честному. - Я из Петербурга... - Я предвзят... Без всех этих "народная команда", "знаю точно - вся страна за Спартак" и т.д.

    04.08.2025

  • совва

    да спартак популярнее, смысл сравнивать?

    04.08.2025

  • khorin66@mail.ru

    Придумали то ее гавноболелы из Воронежа. Они могут ее кричать в пердиве белея за ДНИЩе российского футбола.

    04.08.2025

  • sdf_1

    Рэпер Obladaet должен СЭ денег за рекламу. Раньше о нём знали только его соседи, а теперь, благодаря СЭ, вся страна. Это стоит денег

    04.08.2025

  • Александр Солодовников

    А мне кажется популярность Зенита со знаком минус.... Об этом свидетельствует всем известная кричалка звучащая на всех стадионах страны.....

    04.08.2025

    • «Балтика» — «Оренбург»: в пользу калининградцев не назначен пенальти

    Источник: у «Спортинга» возникли проблемы с оплатой трансфера Мангаша
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости