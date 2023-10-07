Гол Гузины принес «Балтике» победу над «Оренбургом»

«Балтика» на своем поле обыграла «Оренбург» в матче 11-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 23-й минуте забил форвард калининградцев Гедеон Гузина.

«Балтика» (10 очков) поднялась на 12-е место в РПЛ. «Оренбург» (11) занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Сергея Игнашевича на своем поле примет «Краснодар». «Оренбург» дома сыграет с «Факелом». Оба матча пройдут 21 октября.