Орлов о дерби «Спартака» и ЦСКА: «Не понимаю разговоров об увольнении Абаскаля»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал фаворита в дерби «Спартак» — ЦСКА. Матч 11-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 8 октября.

— Завтра московское дерби. Для меня фаворит в этом матче все же ЦСКА. Армейцы более сбалансированы в линиях. К тому же у «Спартака» не будет играть Соболев.

Не поддерживаю разговоры о том, что Абаскаля надо уволить в случае поражения. Это какие-то пожарные пересуды... Такое давление сейчас оказывается на испанца. Кто только не высказывается. Президент федерации тенниса, депутат Госдумы и так далее. На мой взгляд, какие-то безапелляционные заявления. Не знаю... Считаю, что надо дать Абаскалю время — доработать до зимы. Так будет логичнее. А после первой части сезона уже принимать решения, — сказал Орлов «СЭ».

«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

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