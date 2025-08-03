«Балтика» — «Оренбург»: калининградцы реализовали пенальти со второй попытки

«Балтика» открыла счет в матче с «Оренбургом» в 3-м туре РПЛ — 1:0.

Пенальти на 23-й минуте реализовал Брайан Хиль.

11-метровый был перебит по решению судьи Евгения Кукуляка после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора. Во время первого удара к мячу подошел Илья Петров и не попал в створ.