Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

3 августа 2025, 17:01

«Балтика» — «Оренбург»: Максим Петров удвоил преимущество калининградцев

Руслан Минаев

«Балтика» забила второй гол в матче с «Оренбургом» в 3-м туре РПЛ — 2:0.

На 49-й минуте счет удвоил форвард Максим Петров.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
03 августа 2025, 15:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
3:2
Оренбург

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Балтика
ФК Оренбург
Читайте также
Почему любимый футболист Галицкого сбежал из «Краснодара». Данила Козлов ушел в ЦСКА
Файлы Эпштейна продолжают приводить к отставкам и скандалам. Что пишут СМИ
Губернатор Калифорнии назвал Россию прекрасной страной с прекрасными людьми
НХЛ пока не планирует допускать сборную Россию на Кубок мира-2028
В официальном фан-шопе МОК на Олимпиаде-2026 продается футболка с нацистской символикой
Переговоры по Украине пройдут 17 и 18 февраля в Женеве
Популярное видео
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тедеев о незабитом 11-метровом ударе Лончара: «Наш пенальтист — Дзюба. Даже если сто пенальти он не забьет подряд»

Тедеев: «Судья достаточно последовательно вел себя по ходу всего матча со «Спартаком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2
 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3
 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
4
 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
5
 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6
 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
7
 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8
 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9
 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
10
 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
11
 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12
 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
13
 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14
 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15
 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16
 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
1.03 13:00 Динамо – Кр. Советов - : -
1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 11
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 7
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16 1 2
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 16 1 6
Йонуц Неделчару
Йонуц Неделчару

Акрон

 17 1 4
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости