«Балтика» — «Оренбург»: Максим Петров удвоил преимущество калининградцев

«Балтика» забила второй гол в матче с «Оренбургом» в 3-м туре РПЛ — 2:0.

На 49-й минуте счет удвоил форвард Максим Петров.