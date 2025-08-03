Тедеев: «Судья достаточно последовательно вел себя по ходу всего матча со «Спартаком»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о судействе в матче 3-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— Вопрос относительно ситуации, которая предшествовала голу «Спартака». В центре поля на Беншимоле был фол и игру надо было останавливать.

— Конечно. Я пересмотрел этот момент. Считаю, что однозначно нельзя было продолжать игру. Сам нерв игры и ее менталитет предполагает, что когда команда остается вдесятером, она любые способы реализует в матче, чтобы не дать преимущество сопернику. Поэтому то, что были применены руки еще соперником, было очень хорошо видно. Считаю, что судья должен был останавливать игру, несмотря на то, что мяч был не совсем наш.

Судья достаточно последовательно вел себя по ходу всего матча. Он настоящий профессионал. У меня вообще нет никаких претензий. Но на мой взгляд, здесь он допустил ошибку. Этот момент нужно было останавливать. Когда игрок рукой оттягивает на себя игрока, надо было останавливать игру. Но весь судейский блок посчитал нужным так поступить, значит мы должны это принять.

— Какие были ваши эмоции, когда «Спартак» забил гол?

— У меня были ровно такие же, как и сейчас. Понимал, что мы не должны были проигрывать этот матч. Сказал защитникам, чтобы поднялись максимально высоко. В последний момент в бой надо бросать все силы, но при этом сохранять спокойствие. У команды есть характер. Нельзя в такой ситуации проигрывать, даже когда остаются секунды.