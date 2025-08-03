Тедеев о незабитом 11-метровом ударе Лончара: «Наш пенальтист — Дзюба. Даже если сто пенальти он не забьет подряд»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал незабитый пенальти в исполнении хавбека Стефана Лончара в матче со «Спартаком» (1:1) в 3-м туре РПЛ.

«В такой ситуации не считаю правильным нарушать внутренний климат на футбольном поле. На сегодняшний день у нас есть пенальтист и даже если сто пенальти он не забьет подряд, бьет пенальти Дзюба. Никаких других мыслей в моей голове не было. Почему так случилось? Обсудим с Артемом. Может быть, его физическое состояние не предало ему энергии, и он просто в этой ситуации хотел поступить здраво, в чем я даже не сомневаюсь. Обвинять никого не буду. Но на дисциплину нужно обращать внимание. Во второй ситуации я уже вмешался», — сказал Тедеев на пресс-конференции.

«Акрон» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками, «Спартак» идет на десятой строчке с 4 очками.

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